El Condado de Clark Inicia el Mes de la Herencia Latina en el Letrero de Las Vegas

El 15 de septiembre, el Condado de Clark inauguró oficialmente el Mes de la Herencia Latina con una ceremonia en el famoso letrero de "Bienvenidos a la Fabulosa Las Vegas". El Comisionado del Condado William McCurdy II fue el anfitrión del evento. Esto marcó el comienzo de una celebración de un mes que honra las historias, culturas y contribuciones de los estadounidenses con antepasados de España, México, el Caribe y Centro y Sudamérica.

La ceremonia incluyó una proclamación reconociendo el Mes de la Herencia Latina y destacó el importante papel de los consulados locales de México, Guatemala y El Salvador. Estos reconocimientos enfatizaron la riqueza cultural y el impacto comunitario de los residentes latinos en todo el Sur de Nevada.

El Mes de la Herencia Latina, celebrado anualmente del 15 de septiembre al 15 de octubre, es un momento para reflexionar sobre los diversos orígenes y la historia compartida que fortalecen a las comunidades en todo Estados Unidos. El Comisionado McCurdy enfatizó la importancia de esta celebración, diciendo: "La diversidad del Sur de Nevada es uno de nuestros mayores tesoros, y estamos orgullosos de reconocer el papel vital que juegan las familias y negocios latinos en ayudar al Condado de Clark a prosperar".

En el Condado de Clark, los residentes latinos representan casi un tercio de la población total, y han sido fundamentales para el crecimiento y la cultura de la zona. La cultura latina se refleja en los negocios, vecindarios y eventos culturales de la región que continúan contribuyendo a la identidad cultural y al dinamismo económico del Condado de Clark.