Gana boletos para ver a Tears for Fears en Las Vegas

En 105.7 Máxima queremos consentir a nuestros radioescuchas con una experiencia única: ¡la oportunidad de asistir al concierto de Tears for Fears en Las Vegas!

Participa en línea y podrías ganar un par de boletos para ver en vivo a esta legendaria banda británica el próximo 26 de septiembre de 2025 en el prestigioso Fontainebleau Las Vegas.

Detalles del concierto:

Artista: Tears for Fears

Tears for Fears Fecha: Viernes 26 de septiembre de 2025

Viernes 26 de septiembre de 2025 Lugar: Fontainebleau Las Vegas

¿Cómo participar?

Llena el formulario con tus datos completos y correctos

Asegúrate de seguirnos en redes sociales para estar al tanto del anuncio de ganadores

El premio incluye:

2 boletos generales para el concierto

para el concierto Acceso al show en Fontainebleau Las Vegas

La oportunidad de disfrutar una noche llena de grandes éxitos

Términos y condiciones:

Participación válida solo para personas mayores de 18 años

Solo se permite una participación por persona

No pierdas esta oportunidad de ver a Tears for Fears en uno de los escenarios más reconocidos de Las Vegas.