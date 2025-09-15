Gana boletos para ver a Tears for Fears en Las Vegas
En 105.7 Máxima queremos consentir a nuestros radioescuchas con una experiencia única: ¡la oportunidad de asistir al concierto de Tears for Fears en Las Vegas!
Participa en línea y podrías ganar un par de boletos para ver en vivo a esta legendaria banda británica el próximo 26 de septiembre de 2025 en el prestigioso Fontainebleau Las Vegas.
Detalles del concierto:
- Artista: Tears for Fears
- Fecha: Viernes 26 de septiembre de 2025
- Lugar: Fontainebleau Las Vegas
¿Cómo participar?
- Llena el formulario con tus datos completos y correctos
- Asegúrate de seguirnos en redes sociales para estar al tanto del anuncio de ganadores
El premio incluye:
- 2 boletos generales para el concierto
- Acceso al show en Fontainebleau Las Vegas
- La oportunidad de disfrutar una noche llena de grandes éxitos
Términos y condiciones:
- Participación válida solo para personas mayores de 18 años
- Solo se permite una participación por persona
No pierdas esta oportunidad de ver a Tears for Fears en uno de los escenarios más reconocidos de Las Vegas.
- Dates of Contests: Sept. 15, 2025 – Sept. 19, 2025
- How winners are selected: Random Selection
- When the winner is selected: Each Day
- How many times a person can enter: once
- Age of entrants: 18+
- How many winners will be selected: 5
- Prize description: two tickets to Tears for Fears
- Prize value: $100
- Prize provided by: LiveNation