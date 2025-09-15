ConcursosEventos
Gana boletos para ver a Tears for Fears en Las Vegas

taya williams
Tears for Fears

Participa en línea y podrías ganar un par de boletos para ver en vivo a esta legendaria banda británica el próximo 26 de septiembre de 2025 en el prestigioso Fontainebleau Las Vegas.

Detalles del concierto:

  • Artista: Tears for Fears
  • Fecha: Viernes 26 de septiembre de 2025
  • Lugar: Fontainebleau Las Vegas

¿Cómo participar?

  • Llena el formulario con tus datos completos y correctos
  • Asegúrate de seguirnos en redes sociales para estar al tanto del anuncio de ganadores

El premio incluye:

  • 2 boletos generales para el concierto
  • Acceso al show en Fontainebleau Las Vegas
  • La oportunidad de disfrutar una noche llena de grandes éxitos

Términos y condiciones:

  • Participación válida solo para personas mayores de 18 años
  • Solo se permite una participación por persona

No pierdas esta oportunidad de ver a Tears for Fears en uno de los escenarios más reconocidos de Las Vegas.

  • Dates of Contests: Sept. 15, 2025 – Sept. 19, 2025
  • How winners are selected: Random Selection
  • When the winner is selected: Each Day
  • How many times a person can enter: once
  • Age of entrants: 18+
  • How many winners will be selected: 5
  • Prize description: two tickets to Tears for Fears
  • Prize value: $100
  • Prize provided by: LiveNation

tears for fears
taya williamsWriter
Beasly Media Group, LLC
